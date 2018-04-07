Прокуратура знайшла у "Борисполі" порушень на 47 мільйонів

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Субота, 7 квітня 2018, 10:58

Прокуратура Київської області виявила зловживання службовими особами ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" під час закупівлі робіт на суму понад 47 млн гривень. 

Як повідомили у прокуратурі, аеропорт провів відкриті торги щодо проведення будівельних робіт з реконструкції пасажирського терміналу "D", у яких брали участь 2 суб’єкти господарювання.

"Переможцем торгів визначено юридичну особу, якою надано тендерну пропозицію, що не відповідає умовам, встановленим "Борисполем".  Попри те, що проведення будівельних робіт з реконструкції пасажирського Терміналу "D" відноситься до будівництва об’єктів з підвищенню небезпекою, переможцем тендеру визначено юридичну особу, у якої відсутній досвід виконання будівельних робіт зазначеної складності", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Однак тендерний комітет МА "Бориспіль" у порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель уклав договір на суму понад 47 мільйонів гривень.

"Такі дії посадових осіб тендерного комітету не відповідають засадам здійснення публічних закупівель та не мають на меті захист економічних інтересів державного підприємства від неправомірних посягань", - заявили у прокуратурі. 

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК. 

Теми: Бориспіль прокуратура аеропорт
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