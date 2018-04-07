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Бойовик влаштував стрілянину на блокпосту: поранень зазнала цивільна

Субота, 7 квітня 2018, 13:12
Бойовик влаштував стрілянину на блокпосту: поранень зазнала цивільна

На блок-посту "Оленівка" через стрілянину, яку влаштував бойовик ОРДО, поранень зазнала цивільна. 

Про це 7 квітня повідомив помічник глави Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"За інформацією місцевих мешканців, 6 квітня в районі н.п.  Новоазовськ представники "МГБ" ОРДО затримали місцевих т.з. прикордонників, що були замішані у хабарництві та корупційних схемах на пункті пропуску "Новоазовськ". 7 квітня група "МГБ" приїхала на блок-пост "Оленівка" з метою "відпрацювання" інших представників "правоохоронців", - повідомив Слободян.

Під час затримання одного з бойовиків той дістав автомат та дав чергу, влучивши у цивільну жінку, яка очікувала на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольній Україні території, зазначив представник ДПСУ. 

Жінка отримала вогнепальне поранення, її стан наразі уточнюється.

"Бойовики намагаються подати дану ситуацію як обстріл з боку ЗСУ, і таким чином дискредитувати українських військових та приховати власний злочин. Та враховуючи віддаленість блок-посту від позицій ЗСУ зрозуміло, що вогонь вівся саме представниками НЗФ", - додав Слободян. 

Теми: АТОзброя
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