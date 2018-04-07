На Чернігівщині на хабарі погорів екс-АТОвець - керівник РДА

Новозаводський райсуд Чернігова заарештував на 2 місяці виконуючого обов'язки голови однієї з райдержадміністрацій області, підозрюваного в отриманні хабаря у сумі 5 тис. доларів.

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.

"Посадовця триматимуть під вартою впродовж 60 днів з правом виходу під заставу в сумі 105 тис. гривень", - зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, слідчі НП спільно з працівниками Управління захисту економіки в Чернігівській області та військовою прокуратурою провели обшук у службовому кабінеті керівника однієї з РДА. Під час обшуку було вилучено 5 тисяч доларів.

Гроші посадовець вимагав та отримав у два транші за розв’язання земельних питань на користь місцевого підприємця.

За фактом відкрито провадження за ч.3 ст. 368 КК, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

За даними місцевого видання ЧеLine, затриманий чиновник - в.о. голови Коропської РДА Віктор Кузуб.

Як зазначає Громадське Радіо, Кузуб є випускником проекту "За ветеранів у владу". До участі в АТО працював в райадміністрації. Після повернення із зони АТО працював у Міністерстві молоді та спорту.