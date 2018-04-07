На Чернігівщині на хабарі погорів екс-АТОвець - керівник РДА

Новозаводський райсуд Чернігова заарештував на 2 місяці виконуючого обов'язки голови однієї з райдержадміністрацій області, підозрюваного в отриманні хабаря у сумі 5 тис. доларів.

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.

"Посадовця триматимуть під вартою впродовж 60 днів з правом виходу під заставу в сумі 105 тис. гривень", - зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, слідчі НП спільно з працівниками Управління захисту економіки в Чернігівській області та військовою прокуратурою провели обшук у службовому кабінеті керівника однієї з РДА. Під час обшуку було вилучено 5 тисяч доларів.

Гроші посадовець вимагав та отримав у два транші за розв’язання земельних питань на користь місцевого підприємця.

За фактом відкрито провадження за ч.3 ст. 368 КК, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

За даними місцевого видання ЧеLine, затриманий чиновник - в.о. голови Коропської РДА Віктор Кузуб.

На порталі РДА повідомляється, що Кузуб 1984 р.н., учасник бойових дій з березня 2014 до березня 2015 рр. (командир мотопіхотного відділення 41 ОМПБ, батальйон тероборони "Чернігів-2", в/ч ПП В 3137).

Закінчив Українську академію банківської справи НБУ, фахівець з фінансів, магістр держслужби. В РДА працював з 2004 до 2014, значився в РДА під час служби. У 2016-2017 - головний спеціаліст відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту, в.о. голови РДА став у червні 2017 року.