У Дніпрі затримали кілера, якого розшукують в ЄС

У Дніпрі затримали кілера, який розшукується країнами Євросоюзу за організацію та замах на умисне вбивство.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

За його даними, правоохоронці затримали чоловіка під час підготовки до вбивства, у нього вилучено споряджений пістолет та засоби радіозв’язку з гарнітурою.

"Випадково або ні, але в цей же час поряд, в одному із розважальних закладів, "злодій в законі" по кличці "Умка" святкував день народження, де зібралися авторитетні представники злодійського світу та їх друзі", - зазначив Аброськін.

Він додав, що під час відпрацювання місцевості для встановлення посібників кілера та його можливого об’єкту працівники поліції увійшли у згаданий заклад.

"Вори" занепокоїлися: "Ми же ж зі всіма домовилися, нащо ви сюди зайшли? Нам же ж обіцяли не чіпати сьогодні". ... Хочу додати, що ми ніколи зі злодіями не домовлялися і не будемо", - заявив він.