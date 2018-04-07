В результаті наїзду автомобіля у натовп людей в центрі німецького Мюнстера загинули чотири людини.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на інформацію МВС Німеччини, пише "Європейська правда".

Серед загиблих – троє пішоходів, які перебували на вулиці, і водій пікапа, який скоїв наїзд. Він покінчив життя самогубством, застрелившись в авто.

В результаті наїзду близько 20 людей отримали поранення, шість постраждалих перебувають у критичному стані. Початково поліція повідомляла про 30 поранених, але згодом скоригувала дані

Поліція перекрила центр міста і просить людей уникати скупчення. В той же час, правоохоронці повідомили, що не шукають інших підозрюваних.

Поліція також поки не кваліфікує подію як теракт.

Разом з тим, як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника поліції, всередині автомобіля, який в’їхав у натовп людей в центрі Мюнстера, був виявлений підозрілий предмет.

У поліції також повідомили, що через знайдений предмет перекрита значна частина центру міста.

Правоохоронці також через свій акаунт у Twitter попросили уникати центру міста і не розповсюджувати чутки.

Разом з тим, представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що поліція Мюнстера поки не розголошує даних про загиблих і постраждалих внаслідок наїзду мікроавтобуса.

Поліція м.Мюнстер поки що не розголошує даних про загиблих і постраждалих внаслідок наїзду мікроавтобуса. Консул підтримує оперативний зв'язок з поліцією. Детальніше - після отримання офіційної інформації. pic.twitter.com/zy2uCxG1NJ — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 7, 2018

"Консул підтримує оперативний зв'язок з поліцією. Детальніше - після отримання офіційної інформації", - написав він у Twitter.