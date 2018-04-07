Племінниця Скрипаля звернулася до Мей з проханням про візу

Двоюрідна сестра Юлії Скрипаль Вікторія публічно звернулася до прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей з проханням переглянути питання про видачу їй британської візи, в якій їй було відмовлено.

Своє звернення вона зачитала в ефірі телеканалу Sky News, повідомляє ТАСС.

"Головне, що б мені хотілося зараз, це побачити на власні очі, щоб мати можливість правдиво розповісти нашій бабусі про те, яке здоров'я її сина і онучки, але в отриманні візи мені було відмовлено. Весь світ зараз говорить про безпрецедентний політичний скандал, але в епіцентрі цього скандалу перебувають реальні люди. Це наша сім'я, якій в дійсності необхідно бути зараз разом", - сказала Вікторія.

Вона зачитала це звернення російською мовою, але телеканал виклав його в перекладі на англійську.

У той же час, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що нові факти, які з'являються в справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, можуть повністю перевернути ситуацію з розслідуванням цього інциденту.

Про це він сказав в інтерв'ю, фрагмент якого вийшов в ефір Першого каналу в суботу.

"З'являються все нові і нові цікаві факти і свідчення, які взагалі можуть в один прекрасний день перевернути всю цю справу... У мене взагалі останнім часом виникає питання - а чи був хлопчик", - сказав Небензя.

Як повідомлялося, 4 квітня Вікторія Скрипаль говорила, що перебуває в Москві і чекає на візу. "Вчора мене попросили залишитися в Москві, щоб сьогодні отримати візу. Ми стояли біля посольства Великої Британії і чекали дзвінка, але сьогодні паспорт з візою я не отримала", - сказала вона тоді.

6 квітня стало відомо, що британська влада відмовила їй у візі.

7 квітня російська служба BBC опублікувала уривок з повідомлення влади Великої Британії про відмову у видачі візи Вікторії Скрипаль.

"А). Немає жодних свідчень того, що раніше ви вже відвідували Сергія і Юлію Скрипаль у Великобританії. В). Зараз Сергій Скрипаль не може приймати гостей. С). Немає впевненості в тому, що Юлія Скрипаль хоче вашого візиту", — йдеться в тексті листа з консульського відділу.