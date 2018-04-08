Для росіян День перемоги став важливішим за Новий рік, Великдень та Різдво

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Неділя, 8 квітня 2018, 11:47

Вперше у російській історії рейтинг популярності Дня перемоги перевершив Новий рік, Великдень і Різдво.

Такі дані оприлюднив ВЦИОМ за підсумками проведеного опитування "Які свята для вас найважливіші?".

Згідно з опитуванням, День Перемоги назвали найважливішим 71% респондентів, Новий рік - 60% (у 2014 році у цих свят був результат 53% і 69% відповідно).

У трійку найпопулярніших свят також увійшов Великдень, який назвали важливим святом 31% респондентів (у 2014 році був такий самий показник).

При цьому священним обрядом Великдень вважають лише 16% опитаних. Найчастіша відповідь -  "це культурно-історична традиція предків" (30%) і "це сімейна традиція" (25%).

77% росіян не дотримуються Великого посту перед Великоднем взагалі, повністю відмовляються від звичного режиму харчування лише 4% опитаних.

Також 29% росіян назвали важливою датою 8 березня (у 2014 - 30%), Різдво Христове назвали найважливішим 25% опитаних (29%), 16% - День захисника Вітчизни (20%), а свято Першотравня - 11% (10% ).

 

Всеросійське опитування було проведено 1-2 квітня, в опитуванні брали участь росіяни у віці від 18 років, методом телефонного інтерв'ю за випадковою вибіркою абонентів, опитано 2000 респондентів. Для вибірки максимальний розмір помилки з імовірністю 95% не перевищує 2,2%.

Теми: соціологія Росія
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