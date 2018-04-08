НАБУ почало розслідувати будівництво житла "для військових" у Києві

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Неділя, 8 квітня 2018, 14:03

НАБУ підозрює командування Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) та військової частини 195 Центральної бази ДССТ в незаконних діях під час будівництва житла для військовослужбовців.

Як повідомляють "Наші гроші", НАБУ відкрило кримінальне провадження 14 березня після розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Кримінальний кодекс передбачає покарання за цей злочин у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 

НАБУ розслідує умови та виконання інвестиційної угоди, яку уклали частина 195 Центральної бази ДССТ та ТОВ "Фонд девелопмент груп" щодо будівництва житлового комплексу для військовослужбовців на вул. Магнітогорська, 5 у Деснянському районі Києва.

Тут на 8 га, що належать військовим, збудують 10 будинків по 25 поверхів. Цілий квартал з паркінгами, зоною барбекю, спортзалами. Загалом з’явиться 4455 квартир. З них військові отримають 150, тобто 3,3%. Хоча експерти стверджують, що в цьому районі військові повинні були отримати не менше 10%, зазначають "Наші гроші".

Міністр оборони Степан Полторак вже поставив завдання переглянути невигідну для військових угоду.

Засновник ТОВ "Фонд девелопмент груп" є "Омніа трейдінг лтд" (Сполучене Королівство), а директор – Вікторія Гречана.

Вона також оформлена у декількох інших будівельних фірмах. Зокрема, одне з таких підприємств ТОВ "Фортабуд" за подібною схемою будує житловий комплекс "Чарівне місто", що здійснюється під егідою держкорпорації "Укрбуд", президентом якого був теперішній нардеп з фракції "Воля народу" Максим Микитась.

Проектувальником будівництва на вул. Магнітогорська, 5 є "Укрбуд девелопмент". Микитась в декларації вказував, що є бенефіціаром "Укрбуд девелопмент".

Теми: НАБУ
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