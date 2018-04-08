В окупованому Криму силовики увірвалися до мечеті через "екстремізм"

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Неділя, 8 квітня 2018, 16:06

Представники ФСБ 6 квітня увірвалися до мечеті села Павлівка Джанкойського району анексованого Криму.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Facebook.

"У мечеті села Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні нібито проводяться "якісь екстремістські заходи", - йдеться в повідомленні.

Всіх парафіян опитали і сфотографували.

"Близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман", - зазначили в ГО.

Разом зі співробітниками ФСБ був представник прокуратури.

"Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму", – заявила "Кримська солідарність".

Українська правда
Теми: Крим
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