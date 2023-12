Журналіст "Голосу Америки" Фатіма Тлісова опублікувала в Twitter відео з російською технікою, яка, за її словами, їде до кордону з Україною.

Вона пояснила, що відео зняте 7 квітня 2018 року в с. Петрівка Ростовської області, біля кордону України.

"Транспортні засоби - це БМД, кожна з яких здатна перевозити 3 членів екіпажу та 5 десантників", - припустила Тлісова.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

За її словами, місцеві жителі повідомили, що на відео вже другий конвой.

Журналіст зазначила, що їй надіслали це відео друзі тих, хто його зняв.

Update: this video taken April 7, 2018 in the village of Petrovka in Rostov oblast (region) near the Ukraine border. The vehicles are battle BMDs each capable of carrying 3 crew and 5 airborne troops. There is no link, I’ve got it from a source who is a friend to this family https://t.co/EPF72njjz0 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Разом з тим, координатор порталу журналістських розслідувань Bellingcat Ерік Толер повідомив, що відео було зняте в 40 км від кордону.

The original tweet with this Russian equipment video said that the BMP-3s were "tanks passing into #Ukraine", leading to a panic that this is a new Debaltseve. Geolocation shows the video was taken almost 40km from the border. The largest Russian base in the area is ~17km away. pic.twitter.com/uQecC3DGdV — Aric Toler (@AricToler) April 8, 2018

"Геолокація показує, що відео було знято майже за 40 км від кордону. Найбільша російська база в цьому районі розташована на відстані близько 17 км", - зазначив Толер.

Пізніше він опублікував висновки "Мінського монітору" про те, що на відео зображені БМП-3, які, ймовірно, прямують до військового полігону в Кузьмінці.

Там також згадується ще одне відео від 2 квітня, розміщене в соцмережі Вконтакте, на якому зображені БМП-3 в Ростовській області. В кінці цього відео є знак населеного пункту Большой Должик.

Earlier video in question, from 02.04.18 of BMP-3s, among other vehicles, in Rostov Oblast.

From https://t.co/PBy9nhkJOI pic.twitter.com/8CIlcZ6qoS — Michael Sheldon 谢尔顿 (@Michael1Sheldon) April 8, 2018

"Розглядаючи ці відео від 2 та 8 квітня разом і припускаючи, що БМП-3 – ті ж самі, ми бачимо, що ці два відео знімали досить близько один від одного. Крім того, ми можемо припустити, що існує траєкторія руху військового конвою – найбільший російський плацдарм біля українського кордону, Кузьмінський полігон", - йдеться у тексті.

Там констатується, що відео від 8 квітня зняте не на кордоні, і зображена на ньому військова техніка не входить до України.

"Техніка найімовірніше прямує туди, куди прямує переважна більшість військової техніки в цьому районі – полігон у Кузьмінці. Разом з тим, Кузьмінка не завжди є кінцевою зупинкою для російської військової техніки, оскільки ми бачили масові вторгнення в Україну в 2014 і 2015 роках із цього району", - йдеться у висновках.

Update 2: initially the source said “passing into Ukraine.” Further investigation shows, the convoys (allegedly two of them) traveling off the roads with their plates freshly painted in about 37 miles proximity to the Ukrainian border inside the Russian territory. https://t.co/EPF72njjz0 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Близько 8 вечора Фатіма Тлісова уточнила, що спочатку її джерело сказало, що техніка "в'їжджає в Україну", однак подальше розслідування виявило, що вона рухається російською територією на відстані близько 37 миль від кордону України.