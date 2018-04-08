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З'явилося відео руху російської техніки за 40 км від кордону України

Неділя, 8 квітня 2018, 16:31
З'явилося відео руху російської техніки за 40 км від кордону України

Журналіст "Голосу Америки" Фатіма Тлісова опублікувала в Twitter відео з російською технікою, яка, за її словами, їде до кордону з Україною.

Вона пояснила, що відео зняте 7 квітня 2018 року в с. Петрівка Ростовської області, біля кордону України.

"Транспортні засоби - це БМД, кожна з яких здатна перевозити 3 членів екіпажу та 5 десантників", - припустила Тлісова.

За її словами, місцеві жителі повідомили, що на відео вже другий конвой.

Журналіст зазначила, що їй надіслали це відео друзі тих, хто його зняв.

Разом з тим, координатор порталу журналістських розслідувань Bellingcat Ерік Толер повідомив, що відео було зняте в 40 км від кордону.

"Геолокація показує, що відео було знято майже за 40 км від кордону. Найбільша російська база в цьому районі розташована на відстані близько 17 км", - зазначив Толер.

Пізніше він опублікував висновки "Мінського монітору" про те, що на відео зображені БМП-3, які, ймовірно, прямують до військового полігону в Кузьмінці.

Там також згадується ще одне відео від 2 квітня, розміщене в соцмережі Вконтакте, на якому зображені БМП-3 в Ростовській області. В кінці цього відео є знак населеного пункту Большой Должик.

"Розглядаючи ці відео від 2 та 8 квітня разом і припускаючи, що БМП-3 – ті ж самі, ми бачимо, що ці два відео знімали досить близько один від одного. Крім того, ми можемо припустити, що існує траєкторія руху військового конвою – найбільший російський плацдарм біля українського кордону, Кузьмінський полігон", - йдеться у тексті.

Там констатується, що відео від 8 квітня зняте не на кордоні, і зображена на ньому військова техніка не входить до України.

"Техніка найімовірніше прямує туди, куди прямує переважна більшість військової техніки в цьому районі – полігон у Кузьмінці. Разом з тим, Кузьмінка не завжди є кінцевою зупинкою для російської військової техніки, оскільки ми бачили масові вторгнення в Україну в 2014 і 2015 роках із цього району", - йдеться у висновках.

Близько 8 вечора Фатіма Тлісова уточнила, що спочатку її джерело сказало, що техніка "в'їжджає в Україну", однак подальше розслідування виявило, що вона рухається російською територією на відстані близько 37 миль від кордону України.

Українська правда
Теми: РосіякордонДонбас
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