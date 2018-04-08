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МАУ може подати в суд на Ryanair

Неділя, 8 квітня 2018, 17:19

МАУ може знову подати в суд на Ryanair, якщо питання отримання слотів і надалі не буде узгоджене з Борисполем, і одночасне прибуття/відправлення рейсів обох авіакомпаній зашкодить українському перевізникові.

Про це, як пише ЦТС з посиланням на Reuters, заявив президент МАУ Юрій Мірошников.

Видання, зокрема, інформує, що вперше після оголошення 23 березня старту продажів квитків на рейси Ryanair в/з України, керівник "Міжнародних авіаліній України" дав коментарі.

Так, Юрій Мірошников, як і раніше гендиректор Борисполя Павло Рябікін, акцентував увагу на тому, що ірландський лоукостер почав продавати квитки, не отримавши дозволу на таймінги (вільний час для обслуговування) в аеропорту.

"Слоти, які вони очікують отримати, всі зайняті рейсами МАУ, транзитними рейсами, де час з'єднання дуже важливий, де ми знаємо, і ми вже це розуміємо, інфраструктура аеропорту в ці години пік є для нас вузьким місцем", - сказав Мірошников.

"У мене може бути тільки одне пояснення: вони (Ryanair) сподіваються і вважають, що під тиском з різних джерел питання якимось чином буде вирішено (на їхню користь). І їм все одно", - зазначив президент МАУ.

"Якщо це рішення зашкодить "Міжнародним авіалініям України", так, ми безумовно будемо захищати наші інтереси в суді", - сказав він.

"Істеричні висловлювання про високі тарифи МАУ - ще один приклад їх бажання блокувати конкуренцію, а не давати українським клієнтам низькі тарифи, які вони дійсно хочуть", - заявив Мірошников в коментарі Reuters.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян упевнений, що неузгодженість між авіакомпанією Ryanair та аеропортом "Бориспіль" щодо часу прильоту і вильоту рейсів не вплине на плани лоукостера про вихід на український ринок.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: авіасуд
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