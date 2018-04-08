У київському зоопарку сталася пожежа

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Неділя, 8 квітня 2018, 20:03

У неділю на території Київського зоопарку сталася пожежа, загиблих та травмованих немає.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, о 18:01 до київських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території зоопарку.

 
Фото з сайту ДСНС

Загорілася крівля одноповерхової будівлі. Площа загоряння складала 60 кв.м.

 
 

О 18:37 загоряння було локалізовано, а о 18:50 - ліквідовано.

У ДСНС зазначили, що з приміщення, де виникло загоряння, евакуювали тварин.

Перед цим Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про пожежу в конюшні у селі Княжичі Києво-Святошинського району, внаслідок якої загинуло 4 коня.

Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 04:46 неділі.

Загоряння виникло у конюшні на вул. Воздвиженській на площі 150 кв.м. Пожежу було локалізовано о 05:59 та ліквідовано о 07:58.

Українська правда
Теми: Київ ДСНС
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