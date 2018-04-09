Туск очолив рейтинг довіри до політиків у Польщі

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Понеділок, 9 квітня 2018, 02:58

Голова Європейської ради Дональд Туск посів перше місце у рейтингу довіри до політиків у Польщі.

Про це йдеться в даних опитування центру IBRiS для Onet.pl.

За результатами опитування, Туску довіряють 42,8% респондентів, президенту Польщі Анджею Дуді - 36,6%, прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому - 36,5%.

Туску не довіряють 42,7%, Моравецькому - 43,9%, Дуді - 49,2%.

Найбільшу недовіру у польських громадян викликають екс-міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич (72,9%) та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський (64,3%). Довіряють Мацеревичу та Качинському 15,8% та 23,2% відповідно.

Дослідження рейтингу суспільної довіри центр IBRiS проводив 4 квітня методом телефонного інтерв'ю, опитавши за допомогою комп'ютера до 1100 людей, що представляють репрезентативну випадкову вибірку дорослих польських громадян.

Теми: Польща рейтинг
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