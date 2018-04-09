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Орбан матиме конституційну більшість у новому парламенті Угорщини

Понеділок, 9 квітня 2018, 07:16
Орбан матиме конституційну більшість у новому парламенті Угорщини

Правляча угорська партія Фідес отримала безумовну перемогу у виборах за мажоритарними округами та матиме контроль на 2/3 голосів у парламенті.

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів в Угорщині.

За чинним виборчим законодавством, 199 депутатів угорського парламент обираються за змішаної системою – 93 з них обирають за партійними списками, решта – за мажоритарною системою у 106 виборчих округах.

Партія Фідес найімовірніше контролюватиме 133 мандати – мінімальну кількість голосів для зміни конституції країни.

Варто зауважити, що цю перемогу партії Віктора Орбана забезпечили переважно депутати-мажоритарники, а не партійне голосування. У голосуванні за партійними списками Фідес підтримали 48,51% виборців, повідомляє Центрвиборчком після підрахунку бюлетенів з 98.5% дільниць.

Натомість за мажоритарною системою кандидати від Фідес перемагають в 91 зі 106 округів. Партія влади дістала перемогу в усіх регіонах країни за винятком столиці. У Будапешті партія влади взяла лише 6 з 18 округів. Також альтернативні кандидати перемогли у трьох округах за межами столиці.

 

Формально підрахунок голосів ще не завершений, однак, як зауважують видання Index та 444, навіть в разі неочікуваної корекції результатів, Віктор Орбан отримає додатковий мандат за результатами голосування німецької меншини, яка матиме одне місце в парламенті. Відомо, що їх кандидат лояльний до Орбана.

Європейська правда

Теми: Угорщинавибори
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