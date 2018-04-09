У Британії знесуть будинок Скрипаля, а також паб і ресторан - ЗМІ

Будинок отруєного в Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, а також заклади, які він разом з доньокою відвідали в день отруєння, швидше за все будуть знесені.

Про це стало відомо британському виданню Mail on Sunday.

Видання повідомило, що будинок Скрипаля найімовірніше буде повністю знесений, оскільки це економічно вигідніше, ніж перевіряти весь будинку на присутність "Новічка".

Італійський ресторан Zizzi і паб The Mill, які Скрипалі відвідали за кілька годин до того, як їх було знайдено непритомними, імовірно також будуть знесені.

Цього тижня уряд планує звести триметрові паркани навколо місць, де Скрипалі побували в день отруєння, і де триває розслідування. У цих місцях продовжують працювати слідчі. Паркани простоять там щонайменше до осені.

Видання також повідомляє з посиланням на джерела у службі безпеки, що нервово-паралітична речовина "Новічок", використана для отруєння Скрипаля і його дочки, була спеціально розроблена, щоб час її дії зайняв близько чотирьох годин, а їхні убивці отримали змогу втекти з Великої Британії.

За даними джерел, росіяни розробили "Новічок" менш потужної дії, який поглинається через шкіру. Смерть після контакту з речовиною мала настати приблизно за чотири години. "Новічок" зазвичай вводиться в газовій формі та вбиває своїх жертв за декілька хвилин.

Посилаючись на останні брифінги британських служб безпеки, видання інформує, що "Новічок" було застосовано у формі прозорого гелю без запаху. Його нанесли на ручку вхідних дверей в будинку Скрипаля вранці 4 березня.

Видання стверджує, що російські агенти спостерігали за Скрипалем протягом двох тижнів і вирішили вчинити напад в неділю. Так вони хотіли уникнути можливості того, що до дверей доторкнеться листоноша або хтось інший. Якби це сталося, ручку довелося б намазувати гелем ще раз, а це збільшувало б ризик виявлення убивць.

Джерела стверджують, хоча "Новічок", яким отруїли Скрипалів, був менш токсичним, те, що жертви вижили, стало великим розчаруванням для Москви.

Видання також повідомляє, що Скрипалі, очевидно, співпрацюють зі слідством та надають поліції і службам безпеки надзвичайно важливу інформацію, яка може привести до виявлення винних.

Раніше повідомлялося, що отруєний у Великій Британії колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль більше не перебуває у критичному стані.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня у британському Солсбері, відтоді вони обоє перебувають у лікарні.

Європейська правда