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На Львівщині перекинулися товарні вагони, потяги запізнюються

Понеділок, 9 квітня 2018, 11:58
На Львівщині перекинулися товарні вагони, потяги запізнюються

На Львівщині у селищі Задвір'я Буського району сталася аварія на залізниці — перекинулися товарні вагони.

Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Наразі рух поїздів призупинено, люди пішки ідуть, щоб добратися до траси Київ-Львів і добратися додому", - написав він.

За даними Зінкевича, три колії перекрито, а по одній пускають потяги.

Як повідомили місцевому виданню "Буський медіа портал" на станції "Задвір'я", постраждалих внаслідок аварії не має.

За попередньою інформацією, з колії зійшли близько 10 вантажних вагонів.

Водночас, як повідомили "Громадському радіо" на залізничному вокзалі у Львові, рух потягів на Львівській залізниці відновлено.

Там зазначили, що одразу після аварії рух потягів був призупинений. Зараз його відновили, але потяги прибувають із запізненням. Час запізнення складає від 50 хв до 1 год 40 хв.

Українська правда
Теми: Львівщиназалізниця
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