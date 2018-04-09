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Порошенко Німеччині: "Північний потік-2" – це хабар за лояльність до Росії

Понеділок, 9 квітня 2018, 13:43

Президент Петро Порошенко застеріг Німеччину від будівництва газопроводу "Північний потік-2".

В інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, опублікованому в понеділок, Порошенко назвав газопровід "чисто політичним проектом, який фінансує Росія", пише "Німецька хвиля".

"Вибачте за різкі слова, але "Північний потік-2" - це політичний хабар за лояльність до Росії", - заявив український президент.

Він назвав Москву "вкрай ненадійним партнером" і заявив, що реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до економічної та енергетичної блокади України, завдасть їй "величезної шкоди".

У газопроводу немає "економічно виправданої основи", а транзит газу через Україну буде коштувати набагато дешевше і "може бути легко і вигідно модернізований", впевнений Порошенко.

"Просто запитайте нас, замість того, щоб інвестувати десять мільярдів євро в "Північний потік-2", - запропонував президент.

Він також подякував новому уряду ФРН і його главі, канцлеру Ангелі Меркель за підтримку ідеї про відправку на схід України миротворчої місії ООН.

Порошенко вважає "важливим символом" згадку цієї ініціативи в коаліційному договорі між консервативним блоком ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Як повідомлялося, 27 березня стало відомо, що Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

5 квітня свій дозвіл на побудову газопроводу у винятковій економічній зоні надала Фінляндія.

5 квітня Верховна рада України закликала іноземні парламенти, уряди і світову бізнес-громадськість не брати участь в підготовці, фінансуванні або лобіюванні будівництва газопроводу "Північний потік-2".

6 квітня генеральний директор Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі заявив, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" не сприяє диверсифікації поставок газу до Європи, і не буде підтриманий Європейською комісією.

Проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

"Українська правда" у Threads

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