У Києві чоловік стріляв по вікнах будинку

У Києві поліція затримала чоловіка, який стріляв з вікна по вікнах будинку навпроти.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, інцидент стався у Солом’янському районі. Під час події ніхто не постраждав.

У суботу до поліції звернулась жителька району та розповіла, що вікно її квартири по вулиці Митрополита Липківського пошкоджено кулею. А за кілька хвилин аналогічне повідомлення надійшло від мешканки сусіднього будинку.

Правоохоронці оглянули обидва помешкання. У вікнах квартир виявили отвори, попередньо від пострілу з пістолета. Експерти вилучили звідти дві кулі.

Встановлено, що постріл був здійснений з вікна квартири, яка розташована навпроти будинків потерпілих.

Особу чоловіка, який стріляв, встановили. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку квартири підозрюваного вилучили пістолет, набої до нього та стріляну гільзу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.