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Медведєв натякнув, що через нові санкції США РФ може вдарити по торгівлі

Понеділок, 9 квітня 2018, 15:50

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив уряду розробити заходи у відповідь на адресу США через запровадження нових санкцій, зазначивши, що під удар можуть потрапити чинні торгові угоди і процедури.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Я просив би присутніх, а також, природно, міністрів відомств виробити конкретні пропозиції, яку конкретно підтримку тут можна було б надати компаніям. Ну і пропрацювати питання про ефективні заходи Росії у відповідь", - сказав Медведєв, відкриваючи нараду з віце-прем'єрами в понеділок.

Він підкреслив, що п'ятничні санкції щодо Росії - це "ще один прояв протекціоністської політики, тільки завуальований в під санкційну обкладинку".

"Ці рішення, безумовно, є неприйнятними. Ми їх вважаємо нелегітимними, оскільки вони взагалі перебувають поза площиною міжнародного права. І, звичайно, залишаємо за собою право на дії у відповідь, включаючи діючі торговельні угоди і процедури", - підсумував Медведєв.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Європейська правда

Теми: РосіяСШАсанкції
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