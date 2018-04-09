Порошенко: У питанні миротворців ООН на Донбасі є певні зрушення

Україна прагне запровадження миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі, і у цьому питанні є певні зрушення.

Про це в інтерв’ю діловій газеті Handelsblatt заявив президент Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За словам президента, у питанні запровадження такої місії на окупованій частині Донбасу є певні зрушення.

"Вже є певне просування у цьому: коли я у 2015 році вперше виступив із вимогою до ООН про направлення "блакитних шоломів", всі були проти, американські та європейські друзі теж мали сумніви. Під час моєї зустрічі з президентом Трампом в червні 2017 року він підтвердив свою готовність підтримати таку місію ООН, аби звільнити частину України від російських окупаційних військ", - сказав він.

За його словам, є відмінності між українською та російською позиціями щодо запровадження миротворчої місії.

"Росія прагне розташування "блакитних шоломів" уздовж контактної лінії, аби вони не заважали окупаційним військам. Це неприйнятно. Пізніше Росія погодилася на те, аби вони працювали по всій території, але, за російським задумом, мали б супроводжувати виключно спостерігачів від СММ ОБСЄ. Ми ж прагнемо, аби "блакитні шоломи" роззброювали незаконні збройні угруповання, захищали там місцевих мешканців і здійснювали контроль над надходженням і переміщенням військової техніки. І, звісно, вони повинні контролювати частину українсько-російського кордону, яка тимчасово не є підконтрольною Україні", - зазначив Порошенко.

На питання, як мають діяти Берлін і Брюссель, президент заявив: "Терміново подбати про те, аби ми змогли отримати мандат РБ ООН і режим тиші".

"Адже під час триваючих збройних сутичок миротворці не зможуть там провести дислокацію. І наші західні партнери мають і далі усвідомлювати, що санкції є надзвичайно ефективним інструментом – лише вони можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Якщо російська агресія продовжуватиметься, санкції буде потрібно поглибити", - додав Порошенко.

Він наголосив, що Україна потребує єдності та міцності ЄС та солідарності з нашою державою: "Більш за все ми потребуємо єдиного і сильного ЄС, а також його солідарності з Україною, а на даному етапі – передусім направлення миротворців ООН до України".

"На сході України не існує ніякого замороженого конфлікту, а має місце збройна агресія Росії проти України. Путіну варто нам нарешті пояснити, чому він досі не дозволяє розміщення миротворчої місії, покликаної нарешті принести мир", - зауважив Порошенко.