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США відклали введення мит на сталь і алюміній для ЄС

Вівторок, 1 травня 2018, 10:38

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав введення ввізних мит на сталь і алюміній для Євросоюзу, Канади і Мексики та низки інших країн до 1 червня.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення прийнято за кілька годин до закінчення терміну, згідно з яким мита повинні були набути чинності о 12:01 (7:01 за Києвом) у вівторок, 1 травня.

Білий дім повідомив, що деталі угод з Бразилією, Аргентиною і Австралією будуть завершені найближчим часом, але не розкрив умов.

"Адміністрація також продовжує переговори з Канадою, Мексикою та Європейським союзом протягом наступних 30 днів. На всіх цих переговорах адміністрація зосереджена на квотах, які будуть стримувати імпорт, запобігати перевантаженню і захищати національну безпеку", - відзначили в Білий будинку.

У березні адміністрація Трампа вела мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії, але тимчасово відклала запровадження додаткових мит для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.

Нагадаємо, ЄС слідом за Китаєм поскаржився у Світову організацію торгівлі (СОТ) на тарифи США на імпорт алюмінію і сталі.

Європейська правда

Теми: СШАЄС
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