2 тисячі людей мітингують у Києві з нагоди 1 травня

Учасники маршу до Міжнародного дня праці проводять мітинг біля Українського дому в центрі Києва.

Як повідомляє Укрінформ, близько двох тисяч учасників зібрання тримають у руках прапори із символікою Соціал-демократичної партії, Соціалістичної партії, Партії зелених України, Київської міської ради профспілок, державні стяги, а також транспаранти із гаслами "За гідну працю та краще життя", "Профспілки проти зростання цін і тарифів при "замороженій" зарплаті і пенсіях" тощо.

Фото "Укрінформ"

На імпровізованій сцені виступають учасники мітингу. Серед виголошених вимог: завершення війни на сході, реформування системи безпеки й охорони праці, відновлення санаторно-курортного лікування, вдосконалення реформи охорони здоров'я, зменшення тарифів та загалом поліпшення рівня життя українців.

Обстановка під час мітингу спокійна, провокацій не спостерігається.

Агентство повідомляє, що коли першотравнева колона йшла Хрещатиком, дорогу їй за кілька метрів від майдану Незалежності намагався перегородити чоловік із державним прапором у руках.

Він назвався громадським і політичним діячем Петром Шевчуком і сказав, що влаштував одиночний пікет на знак протесту проти проведення цього "шабашу комуністів".

Згодом чоловік відійшов на тротуар, де продовжив розмову з поліцейськими.