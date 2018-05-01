У Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу

Із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Як повідомляє прес-служба КМДА, для регулювання руху буде встановлено 3 світлофори, перенесено контактну мережу для безперебійного руху тролейбусів та винесено МАФи з радіусу проведення реконструкції.

Орієнтовна тривалість будівництва 17 місяців.

На цей час передбачено зміни схеми руху:

Рух вулицею Олександра Довженка – вулицею Вадима Гетьмана (у бік Караваєвих Дач) відбуватиметься вулицями: Антона Цедика (вул. Ежена Потьє), Петра Нестерова із виїздом на проспект Перемоги (на цій ділянці проспекту Перемоги буде встановлено тимчасовий світлофор), Гарматній, Виборзькій та поверненням на вул. Вадима Гетьмана.

Вулицею Вадима Гетьмана – вулицею Олександра Довженка (у бік вул. О. Теліги) буде збережено існуючий виїзд на проспект Перемоги із можливістю прямого перетину проспекту з виїздом на вул. Олександра Довженка (на цій ділянці також буде встановлений тимчасовий світлофор).

Односторонніми будуть вулиці Антона Цедика (Ежена Потьє) до вул. Петра Нестерова та вул. Петра Нестерова у напрямку проспекту Перемоги (буде встановлений тимчасовий світлофор).

Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі по вул. Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку "Індустріальний міст". З боку вул. О.Теліги по вул. Олександра Довженка – "Івана Гонти".

Пішоходи користуватимуться підземними та наземним переходом, де також буде встановлено світлофор.

У КМДА зазначили, що рух транспорту шляхопроводом через проспект Перемоги планується пустити вже до кінця цього року.