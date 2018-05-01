У Харкові облили кефіром главу проросійської організації

У Харкові главу проросійської організації "Трудова Харківщина", що організувала мітинг до 1 травня, Павла Тищенка облили кефіром.

Як повідомляє місцеве видання 057.ua, на мітинг прийшли, в основному, люди похилого віку.

Вони розгорнули плакати про "геноцид України" і "славу трудящим". Коли мітингувальники спробували дістати прапор СРСР, поліція попередила їх про кримінальну відповідальність і змусила прибрати.

Близько 150-ти мітингувальників пройшли маршем від площі Конституції до скверу біля Благовіщенської церкви. Вони скандували "Бандера мерзота", "Влада вбиває людей" та інші проросійські гасла.

Один з проукраїнських активістів облив кефіром главу "Трудової Харківщини", після чого його відтіснила поліція.

Видання зазначає, що "Трудова Харківщина" - організація, на чолі якої була лідер харківських комуністів Алла Александровська.

Зараз Александровська підозрюється в сепаратизмі і перебуває під домашнім арештом.