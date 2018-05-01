У Петербурзі затримали учасників акції за прапори України і західних країн

У Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали 15 активістів, у яких були з собою прапори України, Великобританії, США, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії та Євросоюзу, а також ЛГБТ-символіка.

Як повідомляє "Бумага", 10 осіб на Первомайській ході затримали за прапори інших держав, троє - за ЛГБТ-символіку.

Поліцейські вважають, що ЛГБТ-прапори не відповідають меті заходу, яку було заявлено профспілками.

"Під час демонстрації поліція затримала 15 осіб. Десять з них йшли в антивоєнній колоні з прапорами різних держав. Затримані - Володимир Шипіцин, Тетяна Січкарьова, Тетяна Бобуріна, Наталія Вознесенська (прапори України), Вадим Чаруша (прапор Великобританії), Асан Мумджі (прапор США ), Ірина Сайкон (прапор Фінляндії) Всеволод Нела (прапор Ізраїля), Максим Разметов (прапори Грузії та ЄС), Марія Кожеватова (прапор "Яблука" і України)", - йдеться у повідомленні.

У товаристві "Демократичний Петербург" повідомили, що також в ході демонстрації була затримана активістка Варвара Михайлова, яка прийшла з портретами Володимира Путіна.

Також участь в Первомайському ході брали жителі міста, які виступають проти блокування Telegram. За даними "Фонтанки", на акцію прийшло менше тисячі осіб.

Разом з тим у центрі Москви на першотравневій демонстрації затримали 25 осіб з колони "псіхоактівістов", які несли плакати і розтяжки про психічні розлади, повідомляє ОВД-Инфо.