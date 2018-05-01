Порошенко показав випробування "Дуплета" для модернізації бронетехніки

Бойовий модуль "Дуплет", призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування.

Про це 1 травня повідомив президент України Петро Порошенко.

"Житомирський бронетанковий завод" значно підвищив характеристики бойового модуля та обладнав його удосконаленою системою вогню, яка дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі, розраховувати балістику боєприпасів та вести точний вогонь вдень і вночі", - повідомив глава держави.