Під час масових заворушень в Парижі затримано 200 осіб

930 переглядів
Середа, 2 травня 2018, 00:48

Поліція в Парижі заарештувала близько 200 демонстрантів, які громили вітрини і підпалювали автомобілі під час щорічних травневих протестів.

Про це пише BBC.

Ультраліві анархістські групи, відомі як "Чорний блок", прийшли на організований французькими профспілками мирний мітинг проти реформ президента Еммануеля Макрона в державному секторі, перетворивши його в масові заворушення.

За даними поліції в щорічній демонстрації 1 травня взяли участь близько 1200 учасників протесту в масках і капюшонах.

Одягнені у все чорне протестуючі намагалися затримати демонстрацію, а потім почали громити вітрини по ходу маршруту, а також спалили ресторан McDonald's.

Крім того в ході заворушень були спалені випадкові автомобілі та автосалон, а стіни розписані графіті.

До протестуючих застосовувався сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати їх. Четверо людей, включно з поліцейським, отримали легкі поранення.

Профспілки заявили, що число мирних учасників маршу склало близько 55 тисяч осіб. Поліція нарахувала близько 20 тисяч.

Теми: Франція
powered by lun.ua
По темі
Меркель готова відповісти на торгівельну війну США 30 квітня 2018, 06:50
Британія, Франція і Німеччина домовилися про нову ядерну угоду з Іраном 29 квітня 2018, 18:45
Макрон закликав Європу і США будувати світопорядок ХХI століття 26 квітня 2018, 03:42
Усі новини
Головні новини
З'явилося відео нападу і побиття Найєма: нападників було п'ятеро
Прокуратура: Нападник на Найєма вилетів до Баку за 2 години після бійки
Найєм: Нападник, якого не затримала поліція, втік до Баку
Нападникам на нардепа Найєма оголошено про підозру
Усі новини