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Під час масових заворушень в Парижі затримано 200 осіб

Середа, 2 травня 2018, 00:48

Поліція в Парижі заарештувала близько 200 демонстрантів, які громили вітрини і підпалювали автомобілі під час щорічних травневих протестів.

Про це пише BBC.

Ультраліві анархістські групи, відомі як "Чорний блок", прийшли на організований французькими профспілками мирний мітинг проти реформ президента Еммануеля Макрона в державному секторі, перетворивши його в масові заворушення.

За даними поліції в щорічній демонстрації 1 травня взяли участь близько 1200 учасників протесту в масках і капюшонах.

Одягнені у все чорне протестуючі намагалися затримати демонстрацію, а потім почали громити вітрини по ходу маршруту, а також спалили ресторан McDonald's.

Крім того в ході заворушень були спалені випадкові автомобілі та автосалон, а стіни розписані графіті.

До протестуючих застосовувався сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати їх. Четверо людей, включно з поліцейським, отримали легкі поранення.

Профспілки заявили, що число мирних учасників маршу склало близько 55 тисяч осіб. Поліція нарахувала близько 20 тисяч.

Теми: Франція
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