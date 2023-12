Під час масових заворушень в Парижі затримано 200 осіб

Поліція в Парижі заарештувала близько 200 демонстрантів, які громили вітрини і підпалювали автомобілі під час щорічних травневих протестів.

Про це пише BBC.

Ультраліві анархістські групи, відомі як "Чорний блок", прийшли на організований французькими профспілками мирний мітинг проти реформ президента Еммануеля Макрона в державному секторі, перетворивши його в масові заворушення.

За даними поліції в щорічній демонстрації 1 травня взяли участь близько 1200 учасників протесту в масках і капюшонах.

Одягнені у все чорне протестуючі намагалися затримати демонстрацію, а потім почали громити вітрини по ходу маршруту, а також спалили ресторан McDonald's.

Крім того в ході заворушень були спалені випадкові автомобілі та автосалон, а стіни розписані графіті.

Anti-capitalist protesters torched a McDonald's restaurant and clashed with police in Paris on the fringes of a May Day rally in Paris https://t.co/NiMqg3cj0q pic.twitter.com/EcdO0dOhzL