Палата громад Великої Британії прийняла "поправку Магнітського"

Палата громад британського парламенту прийняла поправку до законопроекту "Про санкції і боротьбу з відмиванням грошей".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Британія зможе запроваджувати санкції щодо людей, які вчинили грубі порушення прав людини відповідно до так званої "поправки Магнітського", підтриманої членами парламенту.

Поправка до нового законопроекту про санкції і боротьбу з відмиванням грошей, що проходить через парламент, була прийнята без голосування, оскільки її підтримали як керівні консерватори, так і основна опозиційна лейбористська партія.

Поправка не спрямована конкретно проти росіян, але вона прийнята в момент кризи у відносинах між Великою Британією і Росією після хімічної атаки в Сослсбері проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, в якій Лондон звинувачує Москву.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав прийняття поправки Палатою громад "важливим моментом".

"Ці (положення) дозволять Великій Британії діяти проти осіб, відповідальних за серйозні правопорушення у всьому світі. Велика Британія виступає за права людини в усьому світі", - написав він у Twitter.

Important moment in Parliament today as ‘Magnitsky’ provisions targeted at gross human rights violators are added to Sanctions Bill. These will allow UK to act against those responsible for serious offences worldwide. UK stands up for human rights globally. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 травня 2018 р.

Сполучені Штати прийняли закон, відомий як Акт Магнітського, в 2012 році, відповідно до нього заморожені активи російських чиновників, пов'язаних зі смертю адвоката Сергія Магнітського.

Білл Браудер, менеджер інвестиційного фонду, в якому працював Магнітський, подякував законодавцям за появу британського акту Магнітського.

Президент Росії Володимир Путін заперечує твердження про те, що смерть Магнітського була пов'язана з жорстоким поводженням, заявляючи, що він помер від серцевої недостатності.

У грудні російський суд засудив Браудера заочно до дев'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у навмисному банкрутстві і ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Він був затриманий за звинуваченням у несплаті податків, провів 358 днів у СІЗО, був підданий тортурам і помер у в'язниці.