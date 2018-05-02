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CNN: Трамп сам надиктував лікарю довідку про своє здоров'я

Середа, 2 травня 2018, 05:29

Лікар Гарольд Борнстейн заявив, що довідку про стан здоров'я кандидата в президенти Дональда Трампа він писав під його диктовку.

Про це повідомляє CNN.

"Він надиктував весь цей лист. Я не писав цього листа", - заявив Борнстейн, маючи на увазі, що Трамп диктував, те що він хотів, щоб лікар написав.

В опублікованому Трампом листі лікаря відзначається, що він був госпіталізований всього один раз в житті у віці 11 років через апендицит. У документі також вказується, що всі медичні показники Трампа знаходяться в нормі і в цілому він "у прекасному фізичному здоров'ї".

Нагадаємо, в 2016 році в ході президентської передвиборної кампанії в США кандидату від Демократичної партії Гіларі Клінтон стало погано на  траурній церемонії в пам'ять жертв терактів 11 вересня в Нью-Йорку.

Лікар Клінтон Ліза Бердок пояснила, що у її пацієнтки було запалення легенів і під час церемонії вона прийняла антибіотик і була зневоднена, в результаті чого їй стало погано.

Хоча пізніше передвиборний штаб Клінтон опублікував лист лікаря про те, що вона придатна виконувати обов’язки президента, здоров'я кандидатів стало одним з важливих питань передвиборної кампанії.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСШАКлінтон
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