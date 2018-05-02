На столичному Подолі змінюється схема руху: розширили пішохідну зону

У Києві розширили пішохідну зону на Контрактовій площі та змінили схему руху транспорту, щоб зменшити затори та створити умови для пішоходів.

Про це заявив заступник голови Київської адміністрації Дмитро Давтян, повідомляє сайт міської влади.

Він нагадав, що минулого року на Подолі стартував перший етап реорганізації дорожнього руху, який полягав у створенні пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.

"Наразі ж ми впроваджуємо другий етап – більш масштабний. Він передбачає не лише розширення пішохідної зони, а й скорочення заторів на Подолі", – розповів Давтян.

Він відзначив, що з Контрактової площі приберуть бетонні блоки, що огороджували транзитний проїзд перед центральним корпусом Києво-Могилянської академії, але перекриють заїзд на площу з вулиці Іллінської.

Також залишиться (але буде відгороджений) транзитний проїзд вулицею Григорія Сковороди. Таким чином до пішохідної зони буде приєднано комплекс Братського монастиря Києво-Могилянської академії.

Відтепер транспорт, який раніше рухався перед Києво-Могилянською академією, їздитиме з іншого боку кварталу, вулицею Волоською, напрямок руху якою змінюється на протилежний.

Також на вулиці Набережно-Хрещатицькій планується зменшити затори завдяки перенесенню лівого повороту на Поділ із вулиці Спаської на вулицю Хорива.

Відзначається, що для організації нової схеми руху встановили 340 дорожніх знаків, побудували 2 світлофори та 6 модернізували.

Із вулиці Набережно-Хрещатицької на вулицю Хорива буде лівий поворот із двох смуг, що регулюватиметься світлофором. Водночас лівий поворот на вулицю Спаську закрили, щоб створити накопичувальну смугу для транспорту, який виконує лівий поворот та розворот з вулиці Набережно-Хрещатицької.

Лівий поворот із вулиці Верхній Вал на вулицю Межигірську відбуватиметься через вулиці Костянтинівську та Хорива, щоб скоротити довжину заторів на вулицях Верхній Вал та Глибочицькій у вечірні години пік.

На вулиці Хорива між вулицями Межигірською та Костянтинівською встановили розділювачі потоків, щоб вирішити проблему із запаркованими авто.

Фото з facebook Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

За словами Давтяна, наступними етапами реорганізації руху на Подолі буде зміна напрямку вулиці Андріївської та проїзду Боричів узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька і Братська, щоб збільшити пропускну здатність Поштової площі.

Також планується перенести кінцеву зупинку трамваїв із вулиці Спаської ближче до Контрактового будинку.