Росія скоротила військові витрати, а НАТО збільшує – звіт

У 2017 році світові військові витрати досягли 1739 мільярдів доларів, що на 1,1% більше по порівнянні з 2016 роком.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованому 2 травня.

Відзначається, що в 2017 році військові витрати склали 2,2% від світового валового внутрішнього продукту (ВВП) або 230 доларів на душу населення.

Лідером військових витрат залишаються США – 610 мільярдів доларів.

Друга країна в світі за величиною військових витрат – Китай – у 2017 році збільшила свої витрати на 5,6% до 228 мільярдів доларів.

Третьою країною у світі за величиною військових витрат стала Саудівська Аравія, витіснивши з третього місця Росію. Витрати Саудівської Аравії оцінюють у 69,4 мільярда доларів у 2017 році.

Разом з тим наголошується, що військові витрати Росії впали вперше з 1998 року, і в 2017 році склали 66,3 мільярда доларів (на 20% нижче в порівнянні з 2016 роком).

"Модернізація російської армії залишається пріоритетом для Росії. Проте військовий бюджет був обмежений в результаті економічних проблем, з якими країна зіткнулася в 2014 році", - зазначив старший науковий співробітник програми озброєнь і військових витрат СІПРІ Симон Веземан.

Військові витрати в Центральній і Західній Європі збільшилися на 12% і 1,7% відповідно, почасти через уявлення про зростаючу загрозу з боку Росії.

Багато європейських держав – члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО), – домовилися збільшити свої військові витрати.

Сукупні військові витрати всіх 29 членів НАТО досягли 900 мільярдів доларів у 2017 році, що склало 52% світових витрат.

У порівнянні з 2016 роком військові витрати Індії зросли на 5,5% до 63,9 мільярда доларів. У 2017 році витрати Південної Кореї склали 39,2 мільярда доларів, що на 1,7% більше ніж в 2016.

В інституті зазначають, що відстежують зміни у військових витратах в усьому світі.

Їх підрахунки включають в себе витрати уряду на поточну військову діяльність і збройні сили, в тому числі заробітну плату і інші виплати, оперативні витрати, закупівлю озброєння та військової техніки, військове будівництво, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, а також управління і тилове забезпечення.