НАЗК перевірить декларації заступника міністра юстиції та заступника голови Нацполіції
Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку електронних декларацій семи осіб за 2015-2017 роки, серед яких заступник голови Нацполіції Ігор Купринець, заступник міністра юстиції Денис Чернишов та інші.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Так, в найближчі 60 днів будуть перевірені декларації:
- Заступника голови Нацполіції - начальника Департаменту захисту економіки Ігоря Купринця за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік (виправлена)
- Народного депутата VIII скликання Дениса Омельяновича за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік
- Судді Верховного суду України Олександра Потильчака за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік
- Заступника міністра юстиції Дениса Чернишова за 2015 та 2016 роки
- Заступника голови Чорноморської міськради Одеської області Сергія Биченка за 2016 рік
- Депутата Хмельницької облради Андрія Гордійчука за 2016 рік (виправлена)
- Голови Чорноморської міськради Одеської області Валерія Хмельнюка за 2016 рік та 2017 роки.
Зазначається, що в Нацагентстві також було ухвалене рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій на додаткові 30 днів ще 28-ми суб’єктів декларування.