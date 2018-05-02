НАЗК перевірить декларації заступника міністра юстиції та заступника голови Нацполіції

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку електронних декларацій семи осіб за 2015-2017 роки, серед яких заступник голови Нацполіції Ігор Купринець, заступник міністра юстиції Денис Чернишов та інші.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Так, в найближчі 60 днів будуть перевірені декларації:

Заступника голови Нацполіції - начальника Департаменту захисту економіки Ігоря Купринця за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік (виправлена) Народного депутата VIII скликання Дениса Омельяновича за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік Судді Верховного суду України Олександра Потильчака за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік Заступника міністра юстиції Дениса Чернишова за 2015 та 2016 роки Заступника голови Чорноморської міськради Одеської області Сергія Биченка за 2016 рік Депутата Хмельницької облради Андрія Гордійчука за 2016 рік (виправлена) Голови Чорноморської міськради Одеської області Валерія Хмельнюка за 2016 рік та 2017 роки.

Зазначається, що в Нацагентстві також було ухвалене рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій на додаткові 30 днів ще 28-ми суб’єктів декларування.