НАБУ: Зі 127 справ, переданих до суду, у третині досі не почався розгляд

У Національному антикорупційному бюро заявили, що у третині з-поміж 127 справ переданих до суду, розгляд по суті досі не розпочався, а у 48 провадженнях навіть не було підготовчого засідання.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що деякі справи чекають своєї черги по року-півтора.

"Зокрема, у об’єднаній за рішенням суду справі за фактом завдання збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" вже понад 15 місяців не призначають підготовче засідання", - поскаржилися у Бюро.

Також, за даними відомства, досі не розпочався розгляд у провадженні за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду Дніпропетровська.

Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно судді був скерований ще у січні 2017 року. Тобто слухання справи не можуть розпочати вже протягом 14 місяців.

"У провадженні за обвинуваченням 8 учасників так званої "газової схеми" також впродовж тривалого часу — 10 місяців — не може відбутися підготовче засідання. Так, чергове засідання, призначене на 28 березня, не відбулося у зв’язку із неявкою захисника одного з підозрюваних. Наступне ж призначили за півтора місяці – на 16 травня", - додають у НАБУ.

У відомстві зазначають, що наразі лише у 29 справах від НАБУ і САП ухвалені судові рішення.

Там уточнюють, що більшість судових рішень – це затвердження угод про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем.

Так, у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок, не пов’язаний з позбавленням волі.

Станом на 31 березня у двох справах до реального покарання у вигляді позбавлення волі засуджено трьох осіб.

У НАБУ наголосили, що винесені вироки можуть стати підставою для повернення в дохід державі коштів та майна, на які під час досудового розслідування накладено арешт.

Тому закликали якнайшвидше створити в Україні Спеціалізований антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.