Українцям прогнозують спекотний тиждень

У найближчі дні і до кінця тижня стовпчики термометрів в Україні піднімуться до 25–30° градусів тепла, лише 2 травня на Заході країни можливі опади.

Про це повідомляє український гідрометцентр.

Згідно з прогнозами синоптиків 2 травня в Україні температура підніметься до 30° тепла, лише в західних регіонах можливі дощі.

У столиці в середу вдень 28-30°, вночі 12-14° тепла, без опадів.

3 травня в Україні опадів не прогнозують, вдень температура підніметься до 25-29° тепла, вночі 10-16° тепла.

4 травня у Львівській і Волинській області прогнозують дощ із грозами, на решті території без опадів, температура вдень від 25° тепла до 30°, вночі – 11-17° вище нуля.

Вітер переважно 3-8 м/с.

Вихідні в Україні обіцяють бути сонячними, до 27° тепла, вночі до 16° тепла.

Загалом 6 травня температура знизиться на 2°-3° тепла до 24°. Вітер у неділю 7-12 м/с.

В Києві 5-6 травня до 26° тепла вдень, вночі 16° вище нуля.

Крім того, згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії Срезневського, ніч на 2 травня у Києві стала найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°С, що на 0,3°С вище попереднього рекорду 1977 року.

Також в Україні із 2 по 5 травня протримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.