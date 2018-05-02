ГПУ каже, що спіймала керівників Держгеокадастру Закарпаття на хабарі, там заперечують

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Середа, 2 травня 2018, 14:51

Генпрокуратура заявляє, що спільно з поліцією затримала на хабарі у 200 тисяч доларів керівника та заступника керівник Держгеокадастру України в Закарпатській області, у Держгеокадастрі це спростовують.

Про затримання у Twitter повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тисяч доларів керівника та заступника керівника Держгеокадастру України в Закарпатській області", - написала вона. 

Сарган додала, що наразі тривають першочергові слідчі дії.   

Згідно з сайтом Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, його очолює Світлана Мельничук.

Як повідомила Мельничук "Українській правді", в ГУ Держгеокадастру дійсно проходять обшуки, але сама вона не затримана, а перебуває у своєму робочому кабінеті і виконує свої обов’язки.

"У нас дійсно проходять слідчі дії, обшуки. Є інформація про імовірне отримання хабара працівниками Держгеокадастру. Але ні мене, ні керівників – нікого не затримували. Це просто робочий процес, так процедура у зв’язку з наявною інформацією", - сказала Мельничук.  

Вона додала, що наразі невідомо, хто саме вимагав хабара, але запевнила, що зацікавлена, щоб цю особу встановили і притягнули до відповідальності.

"Наразі невідомо, хто що вимагав. Тривають слідчі дії. І слідство докаже, хто винуватий у цій ситуації. А сума у 200 тисяч доларів – це взагалі нісенітниця. Я в робочому кабінеті. Працюю. Слідчі дії тривають", - підсумувала Мельничук.

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Генпрокуратура Закарпаття земля обшуки
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