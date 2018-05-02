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До Одеси не пустили журналістів з Італії, Чехії та Росії

Середа, 2 травня 2018, 16:59
До Одеси не пустили журналістів з Італії, Чехії та Росії

Державна прикордонна служба не допустила для в’їзду в Україну громадян Італії, Чехії та Росії, які планували висвітлювати події 2 травня в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що впродовж лише 1 травня ДПС  не допустила в’їзду в Україну проросійськи налаштованих осіб – громадян Італії, Чехії та Росії.

"Двох іноземців не пропущено через кордон в аеропорту "Бориспіль" на підставі інформації, яка надійшла від інших правоохоронних органів. Йдеться про те, що не пропущені громадяни Італії та Чехії, які неправдоподібно висвітлювали події, що відбувалися протягом останнього періоду в Україні", - сказано у повідомлені.

У відомстві додають, що один громадянин Італії під виглядом фотографа свого часу перебував на території окупованого Донбасу та неодноразово виступав на так званому телебаченні   "Оплот TV".

"У програмах він озвучував відверто брехливу інформацію про перебіг подій на Сході України. А не пропущений в Україну громадянин Чехії виявився журналістом політичного видання, який також спотворював інформацію та неправдиво висвітлював події, що відбуваються в  Україні", - зазначають у ДПС.

"Звісно, що сподіватися на неупередженість даних "журналістів" під час висвітлення подій 2 травня в Одесі було не варто", - додали прикордонники.

Також повідомляється, що одного громадянина Росії співробітники Держприкордонслужби не пропустили в Україну вже за результатами  бесіди, оскільки він не зміг підтвердити мету своєї поїздки.

Зазначається, що він прибув з двома дітьми начебто як представник фірми з продажу дизайнерського одягу, а насправді виявився політичним оглядачем російського видавництва.

Усіх трьох іноземців повернуто зворотними рейсами.

Як повідомлялося, 2 травня 2014 року  в Одесі сталися події, які призвели спочатку до сутичок та масових заворушень, а потім і до загибелі великої кількості людей. На цій темі проросійські сили продовжують спекулювати та дезінформувати про перебіг та причини тих подій світову спільноту.

Українська правда

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Теми: ОдесаПрикордонна службаІталіяЧехіяРосія
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