Під час сутичок в Одесі постраждала людина
Під час акцій в Одесі, поблизу Куликового поля, де зібрались активісти на траурний мітинг щодо подій 2 травня 2014 року, сталась сутичка.
Про це у коментарі "Українській правді" повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.
"Був один випадок в місті, який кваліфікується як завдання легких тілесних ушкоджень. Особи встановлені, затримані і дають пояснення, але це не на самому Куликовому полі", - пояснив Форостяк.
Він додав, що постраждалий просто йшов на акцію і на нього напали.
"Людина відмовляється писати звернення в правоохоронні органи, тому подія не вноситься в ЄРДР", - пояснив він.
Місцеве видання "Думская" повідомляє, що напад здійснили активісти організації "Вуличний фронт".
"Михайла Ільїна (так звуть потерпілого) кілька разів ударили в обличчя і пошкодили око", - йдеться в повідомленні.
Форостяк зазначив, що режим посиленої охорони порядку буде продовжуватися до 24.00 2 травня, а за потреби і довше.
Порядок в Одесі забезпечує близько 2,5 тисячі правоохоронців.
Пізніше поліція затримала чоловіка, у якого знайшли предмет, схожий на гранату. Чоловіка затримали неподалік від маршруту слідування колони маршу "Українського порядку".
#Одеса: Поліція затримала чоловіка, у якого знайшли предмет, схожий на гранату— МВС України (@MVS_UA) May 2, 2018
У Приморському районі правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Жуковського, 13. Неподалік від маршруту слідування колони маршу «Українського порядку». Тривають невідкладні слідчі дії. pic.twitter.com/Eh3ug3ATPN
Як повідомлялося, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушеньзагинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів. Найбільш резонансна – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.