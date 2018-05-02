У Києві напали на колишнього захисника ДАП
У Києві на Подолі стався груповий напад на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.
Про напад повідомляють у Facebook Євгенія Сєрая (Ievgeniia Sieraia) та Валентин Бондаренко.
"На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – 4 людини в масках", – пише вона.
"Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком", – заявляє Євгенія.
За її словами, Вербича вже відвезли до лікарні. Його стан стабільний.
Першу допомогу Вербичу надали друзі, які нагодилися за кілька хвилин після нападу.