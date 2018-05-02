У Києві напали на колишнього захисника ДАП

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Середа, 2 травня 2018, 21:17
Fv Ievgeniia Sieraia

У Києві на Подолі стався груповий напад на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.

Про напад повідомляють у Facebook Євгенія Сєрая (Ievgeniia Sieraia) та Валентин Бондаренко.

"На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – 4 людини в масках", – пише вона.

Поранено Дмитра Вербича
Поранено Дмитра Вербича
Fb Valentin Bondarenko

"Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком", – заявляє Євгенія.

За її словами, Вербича вже відвезли до лікарні. Його стан стабільний.

Першу допомогу Вербичу надали друзі, які нагодилися за кілька хвилин після нападу.

Теми: Київ кримінал
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