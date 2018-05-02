У Києві напали на колишнього захисника ДАП

У Києві на Подолі стався груповий напад на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.

Про напад повідомляють у Facebook Євгенія Сєрая (Ievgeniia Sieraia) та Валентин Бондаренко.

"На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – 4 людини в масках", – пише вона.

"Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком", – заявляє Євгенія.

За її словами, Вербича вже відвезли до лікарні. Його стан стабільний.

Першу допомогу Вербичу надали друзі, які нагодилися за кілька хвилин після нападу.

Згодом київська поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.