Конгресмени висунули Трампа на Нобелівську премію миру

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Четвер, 3 травня 2018, 00:43

Президента США Дональда Трампа формально номінували на Нобелівську премію миру за зусилля, спрямовані на налагодження відносин з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Fox News.

Відповідний лист-звернення до Норвезького комітету премії надіслали конгресмени-республіканці.

Лист за ініціативи Люка Мессера підписали загалом 18 конгресменів.

"Ми, члени Конгресу США, що підписалися нижче, з повагою номінуємо президента Дональда Трампа на отримання Нобелівської премії миру в 2019 році, визнаючи його зусилля щодо припинення Корейської війни, денуклеаризації Корейського півострова, а також привнесення миру в регіон", - йдеться в документі.

"З самого початку президент Трамп невтомно працював над тим, щоб застосувати максимальний тиск на Північну Корею з метою припинення її незаконної програми озброєнь та створення миру в цьому регіоні", - заявили республіканці.

"Адміністрація президента США успішно об'єднала міжнародне співтовариство, у тому числі, щоб застосувати одні з найбільш потужних санкцій в історії проти північнокорейського режиму", - підкреслили у листі.

"Зараз ми бачимо більший прогрес у питанні Північній Кореї, аніж протягом усього терміну президентства Обами. І це прямий наслідок непохитного лідерства президента Трампа у світі", - заявив Мессер.

Трамп буде кандидатом на премію у 2019 році, оскільки термін подачі заявок у поточному році завершений.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що очільник США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру за зусилля щодо припинення протистояння з Північною Кореєю.

Трамп готується до власного саміту з Кім Чен Ином, який, за його словами, відбудеться в найближчі три-чотири тижні.

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Теми: Трамп США
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