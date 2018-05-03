Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Конгресмени висунули Трампа на Нобелівську премію миру

Четвер, 3 травня 2018, 00:43

Президента США Дональда Трампа формально номінували на Нобелівську премію миру за зусилля, спрямовані на налагодження відносин з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Fox News.

Відповідний лист-звернення до Норвезького комітету премії надіслали конгресмени-республіканці.

Лист за ініціативи Люка Мессера підписали загалом 18 конгресменів.

"Ми, члени Конгресу США, що підписалися нижче, з повагою номінуємо президента Дональда Трампа на отримання Нобелівської премії миру в 2019 році, визнаючи його зусилля щодо припинення Корейської війни, денуклеаризації Корейського півострова, а також привнесення миру в регіон", - йдеться в документі.

"З самого початку президент Трамп невтомно працював над тим, щоб застосувати максимальний тиск на Північну Корею з метою припинення її незаконної програми озброєнь та створення миру в цьому регіоні", - заявили республіканці.

"Адміністрація президента США успішно об'єднала міжнародне співтовариство, у тому числі, щоб застосувати одні з найбільш потужних санкцій в історії проти північнокорейського режиму", - підкреслили у листі.

"Зараз ми бачимо більший прогрес у питанні Північній Кореї, аніж протягом усього терміну президентства Обами. І це прямий наслідок непохитного лідерства президента Трампа у світі", - заявив Мессер.

Трамп буде кандидатом на премію у 2019 році, оскільки термін подачі заявок у поточному році завершений.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що очільник США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру за зусилля щодо припинення протистояння з Північною Кореєю.

Трамп готується до власного саміту з Кім Чен Ином, який, за його словами, відбудеться в найближчі три-чотири тижні.

Читайте також: "Кінець 70-річної війни: про що домовилися лідери двох Корей".

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: