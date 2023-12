Конгресмени висунули Трампа на Нобелівську премію миру

Президента США Дональда Трампа формально номінували на Нобелівську премію миру за зусилля, спрямовані на налагодження відносин з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Fox News.

Відповідний лист-звернення до Норвезького комітету премії надіслали конгресмени-республіканці.

Лист за ініціативи Люка Мессера підписали загалом 18 конгресменів.

"Ми, члени Конгресу США, що підписалися нижче, з повагою номінуємо президента Дональда Трампа на отримання Нобелівської премії миру в 2019 році, визнаючи його зусилля щодо припинення Корейської війни, денуклеаризації Корейського півострова, а також привнесення миру в регіон", - йдеться в документі.

"З самого початку президент Трамп невтомно працював над тим, щоб застосувати максимальний тиск на Північну Корею з метою припинення її незаконної програми озброєнь та створення миру в цьому регіоні", - заявили республіканці.

"Адміністрація президента США успішно об'єднала міжнародне співтовариство, у тому числі, щоб застосувати одні з найбільш потужних санкцій в історії проти північнокорейського режиму", - підкреслили у листі.

"Зараз ми бачимо більший прогрес у питанні Північній Кореї, аніж протягом усього терміну президентства Обами. І це прямий наслідок непохитного лідерства президента Трампа у світі", - заявив Мессер.

Today, 17 of my House colleagues joined me in nominating @realDonaldTrump for the 2019 Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/TJpJKW9JGH