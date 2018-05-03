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ФСБ почала оглядати судна, які прямують в Україну

Четвер, 3 травня 2018, 11:11
ФСБ почала оглядати судна, які прямують в Україну

ФСБ РФ почала зупиняти та оглядати невійськові судна, які прямують в Україну.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Прикордонниками Донецького прикордонного загону зафіксовано вже декілька випадків зупинки РФ невійськових суден для їх огляду. Судна, починаючи з 30 квітня, окупанти зупиняють щодня для огляду та ідентифікації суднокоманди", - йдеться у повідомленні.

30 квітня прикордонний вартовий корабель ФСБ РФ зупинив теплоход (в суднокоманді - громадяни Туреччини, Грузії, Єгипту, Нігерії), що слідував за маршрутом Греція (Чіос) - Україна (Маріуполь).

"Окупантами був здійснений огляд судна та проведено ідентифікацію членів суднокоманди. Зауважень з боку окупантів не послідувало", - зазначають у Держприкордонслужбі.

У той же день так само зупинили теплохід, який прямував за маршрутом Ізраїль (Ашдод) - Україна (Маріуполь), а його суднокоманда складалася з українців. Наступного дня представники РФ зупинили теплохід під прапором Болгарії (серед екіпажу – громадяни Болгарії), який прямував за маршрутом Італія (Ногаро) - Україна (Маріуполь).

 

Крім того, за інформацією відомства, деякі судна перевіряють по кілька разів.

"Так, під час оформлення теплоходу під прапором Мальти (серед екіпажу: 16 громадян України та 2 громадянина Туреччини), прямуючого за маршрутом Італія (Монфальконе) - Україна (Маріуполь), судно під час проходження Керченської протоки було зупинено таким же чином, а вже під час слідування судна рекомендованим курсом в Азовському морі по траверзу Бердянскої Коси його знову було зупинено окупантами для повторного огляду і ідентифікації членів суднокоманди", - розповідають у ДПСУ.

До цього представники РФ зупинили судно під прапором Панами (судокоманда в складі громадян Туреччини і Грузії), яке прямувало за маршрутом Італія (Маргера) - Україна (Маріуполь).

"Зазначимо, що ніяких зауважень при цьому не слідує, однак росіяни почали жорстку політику затримання та огляду суден, які прямують в бік України", - підсумували у Держприкордонслужбі.

Українська правда

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Теми: Росія
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