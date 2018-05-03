Температура у Києві перевищила усі рекорди

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Четвер, 3 травня 2018, 13:38

У Києві 2 травня зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30°С.

Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії.

"У зв’язку з цим середньодобова температура також перевищила на 0,1°С попереднє історичне значення того ж 1934 року. Вона становила +22,8°С, що на 10,6°С вище за кліматичну норму для цієї дати", - йдеться у повідомленні.

В обсерваторії припускають, що 3 травня може знову перевищитися рекорд максимальної температури повітря +28,8°С, який зафіксували у 1934 році.

Українська правда
Теми: Київ погода
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