У Німеччині почалося будівництво "Північного потоку – 2"

У німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік – 2".

Про це заявив представник Nord Stream, дочірньої компанії російського газового монополіста "Газпром", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

За його словами, закладати фундамент почали для станції прийому газу та технічої будівлі для подальших робіт. Будівництво проведуть на площі близько шести гектарів.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор повинен транспортувати близько 55 млрд. кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Крім Німеччини, Фінляндія схвалила будівництво газопроводу, довжина якого складе 1200 кілометрів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.