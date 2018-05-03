На арсеналі в Балаклії сталася пожежа
У Балаклії Харківської області сталася пожежа на військовій базі після планового підриву снарядів.
Про це повідомляє користувач Слобожанин в Twitter.
"В Балаклії знову чутні вибухи. Можливо, горить військова база. Кажуть, що про вибухи попереджали. Паніки як такої на вулиці не видно, але 80% людей на телефонах", - повідомив він.
Він додав, що після планового підриву боєприпасів стався неконтрольований ланцюг вибухів і відбулося загорання.
В Міноборони заявили, що готують офіційне повідомлення щодо подій в Балаклеї 3 травня.
#Балаклея / #Балаклія pic.twitter.com/VOaxwyJkb0— Слобожанин 🇺🇦 (@slobozhanyn) May 3, 2018
В минулому році у Балаклії сталася серія вибухів на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста.
Тоді була оголошена евакуація жителів з 5-кілометрової зони.