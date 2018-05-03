У Балаклії Харківської області сталася пожежа на військовій базі після планового підриву снарядів.

Про це повідомляє користувач Слобожанин в Twitter.

"В Балаклії знову чутні вибухи. Можливо, горить військова база. Кажуть, що про вибухи попереджали. Паніки як такої на вулиці не видно, але 80% людей на телефонах", - повідомив він.

Він додав, що після планового підриву боєприпасів стався неконтрольований ланцюг вибухів і відбулося загорання.

В Міноборони заявили, що готують офіційне повідомлення щодо подій в Балаклеї 3 травня.

В минулому році у Балаклії сталася серія вибухів на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста.

Тоді була оголошена евакуація жителів з 5-кілометрової зони.