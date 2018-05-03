У Балаклії Харківської області сталася пожежа на військовій базі після планового підриву снарядів.

Про це повідомляє користувач Слобожанин в Twitter.

"В Балаклії знову чутні вибухи. Можливо, горить військова база. Кажуть, що про вибухи попереджали. Паніки як такої на вулиці не видно, але 80% людей на телефонах", - повідомив він.

Він додав, що після планового підриву боєприпасів стався неконтрольований ланцюг вибухів і відбулося загорання.

У Міноборони заявили, що у Балаклії загорілася суха трава на колишній територій арсеналу.

"Внаслідок загорання сухої трави на колишньої технічної території 65 арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в коментарі "112 Україна" керівник управління зв'язків із громадськістю Генштабу ЗСУ Богдан Сеник підтвердив, що внаслідок загорання в Балаклії сталися поодинокі вибухи снарядів.

У відомстві додали, що до локалізації пожежі "залучено два пожежні танки та інженерна машина розгородження".

"Особовий склад, який залучався до робіт з розмінування у складі — евакуйовано", - додали в Міноборони.

Щодо евакуації місцевого населення інформації не було, але в прес-службі додали, що "військовослужбовці вживають заходи для убезпечення місцевих мешканців".

В минулому році у Балаклії сталася серія вибухів на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста.

Тоді була оголошена евакуація жителів з 5-кілометрової зони.

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