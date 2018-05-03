"Укртелеком" вимкне систему екстреного оповіщення на Київщині

У ПАТ "Укртелеком" пообіцяли з 14 травня відключити від електроживлення систему оповіщення через те, що Київська обласна держадміністрація проігнорувала звернення щодо укладання угод на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Зазначається, що "Укртелеком" є одним з підприємств, що здатне здійснювати експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення.

"Для обслуговування апаратури оповіщення обласні державні адміністрації зобов’язані передбачати відповідне фінансування та укладати договори з підприємствами, що такі роботи можуть здійснити", - повідомляють у прес-службі.

На підприємстві додають, що попри звернення Київська ОДА вже два роки поспіль ігнорує підписання відповідних договорів для фінансування робіт щодо експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення.

"Весь цей час, враховуючи ситуацію в країні та важливість наявності системи територіального оповіщення, "Укртелеком" продовжував підтримувати в готовності до застосування систему оповіщення Київської області (обслуговування, ремонт тощо) за власні кошти", - йдеться у повідомленні.

""Укртелеком" неодноразово звертався до Київської ОДА з пропозицією щодо укладення угоди, адже за майже 2,5 роки оператор не отримував від КОДА навіть коштів за електроенергію, спожиту таким обладнанням оповіщення, але марно. Також Київська ОДА не ініціювала проведення тендеру на закупівлю робіт з обслуговування апаратури", - зазначили у компанії.

На думку керівництва Укртелекому, таке ставлення свідчить про те, що ця система оповіщення не є пріоритетною для обладміністрації.

Зазначається, що компанія запропонувала Київській ОДА демонтувати та вивезти техніку за узгодженим графіком і повідомив про те, що з 14 травня цього року відключить від електроживлення апаратуру системи оповіщення.

"При цьому її не буде відключено від каналів комутації, що дозволить оперативно відновити роботу системи у разі зміни ситуації та вирішення проблеми", - сказано у заяві.

На підприємстві додали, що готові ще раз обговорити можливі варіанти співпраці.

При цьому зазначили, що обладнання вироблене ще у 70-80 роках минулого століття і вимагає чималих затрат на його утримання у робочому стані.