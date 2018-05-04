Twitter рекомендує користувачам змінити паролі через помилку

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П'ятниця, 4 травня 2018, 05:30

Twitter рекомендує своїм користувачам змінити паролі від акаунтів, оскільки вони деякий час зберігалися у внутрішньому журналі в розкодованому вигляді.

Про це повідомляється в блозі технічного директора Twitter Парага Агравала.

За словами Агравала, помилка була виправлена ​​і "немає ніяких ознак проникнення або неправомірного використання" паролів, але краще їх поміняти.

"З метою обережності ми просимо вас розглянути можливість зміни пароля для всіх служб, в яких ви використовували цей пароль. Ви можете змінити свій пароль Twitter в будь-який час, перейшовши на сторінку налаштувань пароля", - йдеться в повідомленні.

Агравал пояснив, що система шифрує паролі користувачів через процес хешування, використовуючи функцію, відому як bcrypt, яка замінює фактичний пароль випадковим набором чисел і букв, які зберігаються в системі Twitter. Це дозволяє системі перевіряти облікові дані акаунту, не розкриваючи пароль.

"Через помилку паролі були записані у внутрішній журнал до завершення процесу хешування. Ми самі виявили цю помилку, видалили паролі і реалізуємо плани щодо запобігання повторенню цієї помилки", - заявив технічний директор Twitter Параг Агравал.

Теми: соцмережі інтернет
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