Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія планує створити альянс союзників для тиску на РФ

П'ятниця, 4 травня 2018, 07:53

Велика Британія скористається низкою міжнародних зустрічей на вищому рівні, щоб закликати до комплексної стратегії боротьби з російською дезінформацією і вимагати перегляду традиційного дипломатичного діалогу з Москвою.

Про це пише The Guardian.

Британські дипломати планують використовувати в цьому році чотири великих саміти - G7, G20, НАТО і ЄС, щоб спробувати поглибити союз проти Росії, побудований міністерством закордонних справ після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері.

"Міністр закордонних справ сприймає відповідь Росії на (звинувачення в хіматаках) Думу і Солсбері як поворотний момент і вважає, що міжнародна спільнота має робити більше", - сказав виданню чиновник в уряді.

"Області, в яких Велика Британія, швидше за все, буде рухатися - протидія російській дезінформації та пошук механізму для притягнення до відповідальності за використання хімічної зброї", - повідомило джерело.

Колишні чиновники з Міністерства закордонних справ визнають, що небажання притягувати до відповідальності Росію колись пронизувало британське дипломатичне мислення, але після отруєння Скрипаля та його дочки Юлії ця позиція випаровується.

Виник міжпартійний альянс в парламенті, який більше не розглядає питання російської корупції через призму фінансів, а замість цього вважає загрозою безпеці і зовнішній політиці, що вимагає нових санкцій, навіть якщо це завдасть короткочасний економічний збиток Великій Британії.

Стверджується, що прийняття в парламенті закону "Про санкції і боротьбі з відмиванням грошей", включаючи "поправку Магнітського", дає Великій Британії моральне право закликати країни, що сумніваються, приєднатися до міжнародного альянсу.

Велика Британія стверджує, що російські спростування щодо Солсбері і Думи показують, що ця держава не зацікавлена ​​в співробітництві, щоб досягти загального розуміння істини, але замість цього використовує обидва епізоди, щоб систематично намагатися розділити західні суспільства і посіяти сумніви.

Теми: Велика БританіяРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Велика Британія
Британія сподіваються, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: