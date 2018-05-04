Британія планує створити альянс союзників для тиску на РФ

Велика Британія скористається низкою міжнародних зустрічей на вищому рівні, щоб закликати до комплексної стратегії боротьби з російською дезінформацією і вимагати перегляду традиційного дипломатичного діалогу з Москвою.

Про це пише The Guardian.

Британські дипломати планують використовувати в цьому році чотири великих саміти - G7, G20, НАТО і ЄС, щоб спробувати поглибити союз проти Росії, побудований міністерством закордонних справ після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері.

"Міністр закордонних справ сприймає відповідь Росії на (звинувачення в хіматаках) Думу і Солсбері як поворотний момент і вважає, що міжнародна спільнота має робити більше", - сказав виданню чиновник в уряді.

"Області, в яких Велика Британія, швидше за все, буде рухатися - протидія російській дезінформації та пошук механізму для притягнення до відповідальності за використання хімічної зброї", - повідомило джерело.

Колишні чиновники з Міністерства закордонних справ визнають, що небажання притягувати до відповідальності Росію колись пронизувало британське дипломатичне мислення, але після отруєння Скрипаля та його дочки Юлії ця позиція випаровується.

Виник міжпартійний альянс в парламенті, який більше не розглядає питання російської корупції через призму фінансів, а замість цього вважає загрозою безпеці і зовнішній політиці, що вимагає нових санкцій, навіть якщо це завдасть короткочасний економічний збиток Великій Британії.

Стверджується, що прийняття в парламенті закону "Про санкції і боротьбі з відмиванням грошей", включаючи "поправку Магнітського", дає Великій Британії моральне право закликати країни, що сумніваються, приєднатися до міжнародного альянсу.

Велика Британія стверджує, що російські спростування щодо Солсбері і Думи показують, що ця держава не зацікавлена ​​в співробітництві, щоб досягти загального розуміння істини, але замість цього використовує обидва епізоди, щоб систематично намагатися розділити західні суспільства і посіяти сумніви.