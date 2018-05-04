Піщана буря в Індії забрала життя щонайменше 125 осіб

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П'ятниця, 4 травня 2018, 09:36

На півночі Індії вирують сильні піщані бурі, які забрали життя вже щонайменше 125 осіб.

Як повідомляє AFP, потужний вітер зі швидкістю 130 кілометрів на годину пронісся індійськими штатами Уттар-Прадеш, Раджастхан і Пенджаб, зносячи будівлі та дерева.

Щонайменше 111 людей загинули, бо їх завалило в домівках.

Ще 14 осіб загинули у штаті Андра-Прадеш, який закидало блискавками під час грози.

Кількість загиблих, як передбачають, може зрости.

Піщана буря в Індії
Піщана буря в Індії
AFP
 

Штати Уттар-Прадеш і Раджастхан постраждали найбільше і залишилися без електропостачання.

Піщана буря в Індії
Піщана буря в Індії
BBC

Речник у справах надзвичайних ситуацій у штаті Уттар-Прадеш сказав, що це найсильніша буря за останні 20 років.

Влада оголосила надзвичайний стан.

Через негоду було скасовано десятки рейсів у міжнародних аеропортах, включаючи Делі.

 
 

Індійський метеорологічний департамент прогнозує більше штормів і в більш широкій області перед вихідними.

Теми: Індія стихія
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