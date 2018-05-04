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Держкомтелерадіо хоче санкцій для видавців із РФ за антиукраїнське

П'ятниця, 4 травня 2018, 11:22
Держкомтелерадіо хоче санкцій для видавців із РФ за антиукраїнське

Державний комітет телебачення і радіомовлення України пропонує застосувати економічні санкції до юридичних осіб Росії, які систематично друкують і поширюють видання антиукраїнського змісту.

Відповідну пропозицію Держкомтелерадіо пропонує Кабінету міністрів винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.

Впродовж 2015-2018 років Держкомтелерадіо постійно моніторило сферу розповсюдження книг – і склало "перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини".

До цього переліку внесено 172 видання, випущених 35 видавництвами.

"З-поміж інших чітко виокремлюються видавництва, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер. Це, зокрема, такі російські видавництва, як "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" та інші", – йдеться у повідомленні.

"Крім того, моніторингом виявлено значну кількість веб-сайтів, які пропонують до продажу вищезазначену літературу у паперовому або електронному вигляді, а також надають можливість прочитання цих книг в режимі он-лайн", – додає комітет.

Для захисту національних інтересів і національної безпеки Держкомтелерадіо пропонує винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб РФ, які продукують та поширюють в Україні видавничу продукцію антиукраїнського змісту.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїкультураРосія
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