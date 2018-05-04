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У Дніпрі фура врізалася в стоянку біля супермаркету: є жертви

П'ятниця, 4 травня 2018, 12:18

В результаті дорожньо-транспортної пригоди у місті Дніпро, одна людина загинула, троє постраждали, пошкоджено більше десяти автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

ДТП сталася 4 травня близько 10-ї ранку на перехресті вул. Космічної та Кодацький узвіз. 

 

Вантажний автомобіль "DAF" рухався вниз по вул. Космічній. Попередньо встановлено, що у вантажівки відмовили гальма і вона виїхала на стоянку біля супермаркету.

В результаті пригоди загинув 1 чоловік, ще 3 людини отримали тілесні ушкодження (водій вантажівки 1956 року народження та 2 особи, направлені до лікарні). Внаслідок зіткнення було пошкоджено понад 10 автомобілів.

 

На місці події працює слідчо-оперативна група.  Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Теми: ДТПДніпрополіція
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