У Дніпрі фура врізалася в стоянку біля супермаркету: є жертви

1404 перегляди
П'ятниця, 4 травня 2018, 12:18

В результаті дорожньо-транспортної пригоди у місті Дніпро, одна людина загинула, троє постраждали, пошкоджено більше десяти автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

ДТП сталася 4 травня близько 10-ї ранку на перехресті вул. Космічної та Кодацький узвіз. 

 

Вантажний автомобіль "DAF" рухався вниз по вул. Космічній. Попередньо встановлено, що у вантажівки відмовили гальма і вона виїхала на стоянку біля супермаркету.

В результаті пригоди загинув 1 чоловік, ще 3 людини отримали тілесні ушкодження (водій вантажівки 1956 року народження та 2 особи, направлені до лікарні). Внаслідок зіткнення було пошкоджено понад 10 автомобілів.

 

На місці події працює слідчо-оперативна група.  Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Теми: ДТП Дніпро поліція
powered by lun.ua
По темі
ДТП у Кривому Розі: підозрюваного водія перевели з лікарні в СІЗО 3 травня 2018, 12:02
Число жертв ДТП у Кривому Розі зросло до 11 29 квітня 2018, 10:54
В Індії зіткнулись шкільний автобус і потяг: загинуло 13 дітей 26 квітня 2018, 10:28
Усі новини
Головні новини
У Нікополі стріляли на сесії міськради
В українського депутата можуть відібрати завод у Білорусі — ЗМІ
Держкомтелерадіо хоче санкцій для видавців із РФ за антиукраїнське
ООС: Бойовики здійснили 24 обстріли і зазнали втрат
Усі новини
Музика

Наша музика: альбоми, сингли та кліпи квітня

сім'я

9 способів навчити дітей їсти правильно