Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нікополі стріляли на сесії міськради

П'ятниця, 4 травня 2018, 12:25
У Нікополі стріляли на сесії міськради

Депутат Нікопольської міської ради Олександр Рибаков стріляв під час засідання 4 травня після того, як протестувальники одягли йому на голову пакет із кефіром.

Про це повідомляє nikopolnews.net.

4 травня на позачерговій сесії міськради планували розглянути ті питання, які не вдалося розглянути на черговій сесії 27 квітня, яку зірвали через відмову депутатів розглядати склад обраної нещодавно Громадської ради.

Тепер активісти теж прийшли до сесійної зали.

Коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники "Правого сектора". У залі почалися бійки.

Потім активісти піднялися на трибуну і заблокували міського голову.

"За словами очевидців, учасники протесту одягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет із кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою. Після цього пролунали два постріли. За словами все тих же очевидців, один – у стелю, другий – у бік активістів", – повідомляє видання.

"Стріляв з пістолета депутат Рибаков – це нам підтвердив начальник поліції Євген Кравцов і це видно на фото", – інформує Nikopolnews.

У Нікополі на сесії міськради стріляли
У Нікополі на сесії міськради стріляли
Фото: ГО "Прихист"

"На щастя, ніхто не постраждав. У стіні і стелі залишилися сліди від куль", – додає видання.

У залі і на вулиці перед виконкомом зібралося багато поліції.

Теми: скандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
скандал
Тимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело
У 47 бригаді знайшли заміну Маркусу
Маркуса звинуватили в "піарі на крові", командир 47-ї бригади закликав до порозуміння
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: