У Нікополі стріляли на сесії міськради

Депутат Нікопольської міської ради Олександр Рибаков стріляв під час засідання 4 травня після того, як протестувальники одягли йому на голову пакет із кефіром.



Про це повідомляє nikopolnews.net.



4 травня на позачерговій сесії міськради планували розглянути ті питання, які не вдалося розглянути на черговій сесії 27 квітня, яку зірвали через відмову депутатів розглядати склад обраної нещодавно Громадської ради.



Тепер активісти теж прийшли до сесійної зали.



Коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники "Правого сектора". У залі почалися бійки.



Потім активісти піднялися на трибуну і заблокували міського голову.



"За словами очевидців, учасники протесту одягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет із кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою. Після цього пролунали два постріли. За словами все тих же очевидців, один – у стелю, другий – у бік активістів", – повідомляє видання.

"Стріляв з пістолета депутат Рибаков – це нам підтвердив начальник поліції Євген Кравцов і це видно на фото", – інформує Nikopolnews.





У Нікополі на сесії міськради стріляли Фото: ГО "Прихист"

"На щастя, ніхто не постраждав. У стіні і стелі залишилися сліди від куль", – додає видання.

У залі і на вулиці перед виконкомом зібралося багато поліції.



